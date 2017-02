Cristina Reyes: ¿Cómo es posible que un prófugo le pida clemencia al Presidente?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 12 Febrero 2017

Este domingo, en el programa Políticamente Correcto, con Carlos Rojas, se analizaron los escándalos de corrupción que han empañado la gestión gubernamental, a puertas del proceso electoral del 19 de febrero. Además, se emitieron criterios sobre la figura de la reelección indefinida y la actuación del Consejo Nacional Electoral.

Cuatro candidatos a asambleístas de distintas tiendas políticas participaron de esta conversación: Cristina Reyes en representación del Partido Social Cristiano; Fabricio Villamar, de la alianza Creo – Suma; María José Carrión, del partido oficialista Alianza País y César Montufar, de concertación.

César Montufar manifestó algunas propuestas para mejorar los sistemas de control de corrupción, a propósito de un sinnúmero de denuncias que se han hecho en contra del régimen. “Lo que está saliendo es el resultado de 10 años, en los que la corrupción ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un hecho sistémico” apuntó. Así mismo, insistió que el rol de la asamblea es de control político, no solo administrativo. Añadió que la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene “13 diques” que impedirían una adecuada fiscalización. Por otro lado, se mostró en contra de la reelección indefinida. Argumentó que el poder absoluto corrompe absolutamente y acusó que, más de ocho años de gobierno es la instauración de un régimen autoritario.

Cristina Reyes, por su parte, lamentó el estado del sistema judicial y planteó un desafío a la próxima asamblea para transparentar los actos de corrupción e independizar la Justicia y los entes de control. “La Comisión de Fiscalización debe fiscalizar y no hacer una defensa del principal de los sectores estratégicos”, afirmó. Aseguró que Glas tiene, al menos responsabilidad política por la colocación de funcionarios corruptos. Así también, cuestionó las comunicaciones entre el presidente Correa y Carlos Pareja Yannuzzelli. “¿Cómo es posible que un prófugo le pida clemencia al Presidente?”, sentenció Reyes.

Por otro lado, diferenció la permanencia en el poder del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con la del presidente Correa. “El alcalde Nebot no ha tenido que reformar las reglas electorales para su conveniencia, como si lo hizo AP”, aseguró.

Fabricio Villamar se enfocó en la pérdida de institucionalidad del Estado. Aseguró que no existe equilibrio entre todas las funciones del Estado. Insistió en las críticas al control político de la Asamblea Nacional en casos de corrupción y acotó que en el caso de ‘Capaya’ ha habido una “bronca de compadres” que terminó sacando a la luz algunas verdades. En otro tema, cuestionó la labor del fiscal: “No hay paraíso fiscal más grande de la oficina del Fiscal General” aseveró. Añadió que Glas debió haber sido llamado a la Asamblea, por un acto de “genuina trasparencia”. Por otro lado, aseguró que no se puede confiar en el CNE y que el problema no está en la reelección indefinida, sino en la capacidad de captar todo el poder.

María José Carrión, desde el otro lado de la orilla, defendió su labor como presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Afirmó que no es coincidencia que justo en medio de la campaña electoral salten todos estos escándalos de corrupción. “Es lamentable que se trate de ganar haciendo estas cosas”, manifestó. Además, denunció una vinculación de Andrés Páez, candidato vicepresidencial de Creo, con los hermanos Isaías.

Carrión fue enfática en señalar que no hay un solo indicio de responsabilidad del vicepresidente Glas en las investigaciones en curso. “Decir que una persona es corrupta no la hace corrupta, hay un derecho de presunción de la inocencia”, afirmó, y añadió que el rol de la Comisión de Fiscalización es recibir pruebas de cargo y de descargo: “no puede iniciar una investigación con ante una hoja vacía”, puntualizó.

En otros temas, descartó que no haya transparencia en le CNE y fundamentó su argumento en los resultados de los comicios electorales del 2014, donde Alianza País sufrió un gran revés político. (DM)

