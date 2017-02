Mandatario se anticipa a denuncias en su contra sobre caso Odebrecht, asegura que es 'campaña sucia'

Detalles Publicado el Sábado, 11 Febrero 2017

Desde Daule, provincia del Guayas, en el marco del Enlace Ciudadano Nº 512, el presidente Rafael Correa desarrolló su acostumbrado informe sabatino. A una semana de comicios electorales, Correa enfocó alguna parte de su espacio para cuestionar las propuestas de algunos candidatos de oposición. No dejó de mencionar a los casos de corrupción que han comprometido al Gobierno y destacó las principales actividades cumplidas en la semana. Tanto al inicio, como al final del informe, anticipó algunas "bombas" en contra del Gobierno, a propósito de lo que ha denominado como 'campaña sucia'. A pesar de ello, aseguró que respetará el silencio electoral y no hará Enlace Ciudadano en la próxima semana, justo antes de elecciones.

En el inicio de su intervención, anticipó que esta semana se publicará en algún “pasquín” alguna supuesta vinculación de él con Odebrecht para financiar su campaña presidencial, sin dar mayores precisiones. Desmintió que él haya participado en algún negocio con Odebrecht y que Fabricio Correa, su hermano y quien habría vertido declaraciones en su contra, no era el tesorero de su movimiento.

“Ya nos van a sacar también vinculaciones supuestamente mías con Odebrecht, cuando yo siempre he huido siempre a esas empresas. Para esto se presta un familiar cercano mío, que es una tristeza enorme (…) Hace décadas mi política es no tener absolutamente nada y nunca he hecho medio negocio con mi hermano Fabricio, y cada socio o amigo que me presentaba ponía a kilómetros de distancia”, afirmó el primer mandatario al respecto.

El jefe de Estado se pronunció, también, sobre el debate presidencial y manifestó las impresiones sobre el diálogo presidencial. “Con excepción de Lenín, entre todos no hacen uno”, afirmó. Aseguró que hubo algunas impresiones entre candidatos. Afirmó que el la propuesta de derogar 14 impuestos, de Guillermo Lasso, significa un ajuste de 3700 millones de dólares. “Esto es todo el presupuesto de salud y mucho más”, señaló. Por otro lado, se manifestó en contra de la propuesta de Cynthia Viteri, alrededor de la ‘Tarifa cero’ a las familias de menos recursos. Contra Abdalá 'Dalo' Bucaram, lo desautorizó para criticar la corrupción en el régimen y afirmó que “tiene la mentira por tradición”, en referencia al expresidente Abdalá Bucaram Ortíz. “El país dará un salto cualitativo cuando esta dinastía Bucaram dejé de tener alguna relevancia en la vida política del país”, aseveró.

El presidente también se pronunció sobre el escándalo de Petroecuador y apuntó sus dardos contra algunos periodistas y la prensa, por no haber preguntado a Yannuzzelli sobre su vinculación de quienes recibió las coimas. También reiteró en sus acusaciones a Carlos Pareja Cordero.

“Carlos Pareja Yannuzzelli vendido a este señor (Charlie Pareja Cordero), puso este traidor nuestra cabeza en bandeja de plata a los Isaías, porque nos la tienen jurada”, afirmó. Asimismo, publicó un link en donde se publicarían los correos entre Pareja Cordero y Pareja Yannuzzelli.

Por otro lado, defendió los esfuerzos del Gobierno para lograr transparencia. “Yo nunca dije que no iba a haber corrupción en mi gobierno, si dijimos que íbamos a poner todos los controles”, aseveró. Destacó, además un informe del Banco Mundial, que afirma que el Ecuador tiene el mejor sistema de compras públicas de la región y el 11 mejor del mundo.

