Devolución de documentos a autoridades brasileñas levanta suspicacias

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 10 Febrero 2017

Ante el anuncio de la Fiscalía de la devolución de documentos a las autoridades de Brasil, al no contar con peritos acreditados en el idioma portugués. Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, aseguró que, de confirmarse la devolución, sería una negligencia terrible: no puede usarse como pretexto que no existiese algún perito calificado.

Rafael Oyarte, constitucionalista, afirmó que en este momento no se requiere de peritos en esta instancia de la investigación. “En la fase de juicio requerirá peritos para probar, no los requiere en este momento”, aseguró. Afirmó que, además, podría haber involucrados que hayan presentado candidaturas: “O sea que los ecuatorianos tenemos que ir ciegos el 19 a votar”, reclamó. (DM)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s