Nubia Villacís: “Las redes sociales de propiedad de los medios de comunicación tradicionales también serán monitoreadas por el CNE”.

Detalles Publicado el Jueves, 09 Febrero 2017

La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacis, fue la invitada de este jueves en el programa ‘Punto de Vista’ del Sistema de Emisoras Atalaya. Los temas que se trataron durante la entrevista fue el proceso electoral y desde hoy los medios de comunicación ya no pueden difundir encuestas.

Comenzó su intervención aclarando que desde hoy ya no se pueden difundir resultados de encuestas. “Quizá hubo una confusión, inmediatamente el CNE envió a los medios de comunicación y encuestadores el calendario que solo hasta ayer podían difundir la información”, manifestó. La norma constitucional solo habla de medios de comunicación tradicionales, pero mencionó que las redes sociales de propiedad de los medios si entran en el control.

También indicó que la ciudadanía tendrá varias fuentes donde podrán contrastar. En total hay 10 empresas de boca de urnas y 3 empresas privadas para los conteos rápidos; y la oficial que es del CNE.

El silencio electoral empieza el viernes 17 de febrero a las 00:00. Por este motivo, las actividades de los diferentes movimientos políticos se van a intensificar en estas semanas. El cierre de campaña será desde el próximo martes 14 de febrero hasta el jueves 16 de febrero.

Con respecto a la veda la vicepresidenta mencionó que solo se puede adquirir licor hasta las 12 del día del viernes 17 de febrero; 36 horas antes del proceso electoral. Esto incluye el expendio, consumo y distribución de bebidas alcohólicos. La veda estará vigente hasta el mediodía del lunes 20 de febrero. Las personas que estén en estado etílico no podrán sufragar y si se acercan a los recintos electorales en ese estado serán sancionados.

Por otro lado, indicó que otra de las prohibiciones son las armas de fuego, y también los celulares con el objetivo de que no tomen fotos a los votos.

