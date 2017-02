Alvarado, consulta es un homenaje a la Ã©tica; Oleas, es intrascendente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Posturas contrapuestas entre Susana Alvarado, presidenta (e) de la Asamblea Nacional y Medardo Oleas, ex titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la consulta popular convocada por el presidente Rafael Correa para que la ciudadanía se pronuncie sobre los paraísos fiscales. Alvarado la justifica, Oleas la considera intrascendente.

La asambleísta Alvarado manifestó que la consulta popular sobre los paraísos fiscales "es un homenaje a la ética". Para la legisladora "quien no cree en su país, quien no tiene fe y confianza en su patria no merece ser servidor público.

Para Oleas esta consulta es intrascendente, porque no soluciona el problema del Estado, lo que se busca es decir simplemente que ciertas personas tienen bienes en paraísos fiscales. El problema de fondo es que se tiene que combatir la corrupción y sobre eso no se dice absolutamente nada. El exfuncionario dijo que si se quiere enfrentar la corrupción todo el funcionario, que asuman el cargo debe renunciar al sigilo bancario, incluyendo a sus los familiares. (Ecuavisa)

