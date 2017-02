Carlos Pareja reta al fiscal general someterse a la prueba del polígrafo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Febrero 2017

La saga @capayaleaksec no tiene fin. Hoy el ex gerente de Petroecuador y exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, lanzó otro misil. Esta ocasión el objetivo fue el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano. Pareja lo retó al fiscal general a que se someta a la prueba del polígrafo para que responda a una sola pregunta: “¿Cogió usted un maletín con billetes en el Swiss Hotel de la ciudad de Quito? Si o no. Nada más”.

Previamente, anoche había lanzado otra bomba, no menos graves que las anteriores, en el caso Petroecuador.

Pareja se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, al menos su última ubicación conocida fue Miami (EEUU), pues la semana anterior concedió sendas entrevistas a varios periodistas de diferentes medios de comunicación en esa ciudad.

Pareja reveló anoche los nombres que según él lo alertaron para que salga del país.

Pregunta para el fiscal general

Las personas que me alertaron

Las personas que me alertaron para salir del pais fueron...#CapayaLeaks pic.twitter.com/QC5PS6HD7H — capaya leaks (@capayaleaksecu) 8 de febrero de 2017

Pregunten a los periodistas

Que se pronuncie Janeth Hinostroza y los periodistas del Expreso y le digan al país, si me entrevistaron en la casa de algún Isaias. pic.twitter.com/rpunvATEqY — capaya leaks (@capayaleaksecu) 7 de febrero de 2017

Correa y los banqueros

Sr Correa, le agradezco que confirme que si existió la reunión con Fidel Egas, pero su versión tiene algunas imprecisiones que detallo : pic.twitter.com/j7akgYPit6 — capaya leaks (@capayaleaksecu) 6 de febrero de 2017

0 0 0 s2smodern

powered by social2s