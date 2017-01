Alcalde Nebot es amenazado de muerte

Video apócrifo señala a Alfaro Vive

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Enero 2017

Hoy el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hizo una grave denuncia: ha sido amenazado de muerte. “Creen que me voy a quedar en la casa porque me van a disparar, con más gana salgo”, dijo en su acostumbrada cadena radial semanal.

"Sacan estos videos apócrifos, cada vez que salgo con Cynthia Viteri en una caravana, en horas fuera de trabajo, 'Alfaro Vive vamos a matar a Nebot', 'ya se murió (León) Febres Cordero ahora vamos a matar a Nebot, a mí me han matado más de 300 veces", declaró.

Si bien es cierto Nebot toma estas amenazas con calma, le dijo al periodista que lo entrevistó que si le contara de dónde provienen estas amenazas se reiría y le daría asco.

¿Saben que quieren con eso? Que yo no salga en caravana, que me dé miedo y me quede en la casa. Además, dice que no van a poner una bomba para que se mueran los que acompañan a Nebot, es solo con él. "Eso dice esa infamia".

Creen que me voy a quedar en la casa porque me van a disparar, "uno se muere una vez cuando quiere Dios. El que vive con miedo se muere todos los días, el hombre valiente se muere cuando le toca morirse. Con más gana salgo". NOTICIA EN DESARROLLO

