Pozo desestima cifras de Cedatos sobre Cynthia Viteri por ser “matemáticamente imposibles”

Detalles Publicado el Martes, 24 Enero 2017

El candidato vicepresidencial por la coalición Socialcristiana-Madera de Guerrero, Mauricio Pozo, habló sobre su plan de trabajo en caso de triunfar en las elecciones de febrero.

Pozo empezó refiriéndose a los resultados presentados por varias encuestadoras, en donde la mayoría dan el segundo lugar al binomio socialcristiano, mientras que otras los ponían en cuarto lugar. Según el exministro, Viteri solo en Guayas tiene una aceptación de al menos 30% y que representa 7 puntos del total nacional, que junto con la participación de otras zonas importantes hace que matemáticamente sea imposible que Cynthia tenga el 11% de intención de voto, como indica Cedatos.“Nosotros vamos a estar en la segunda vuelta electoral”, enfatizó.

En el tema económico, dijo que el nuevo gobierno se enfrentará a un tercer año consecutivo de contracción, por lo que se deberá implementar un programa económico para “ordenar la casa”, ya que se necesitarán organizar las finanzas públicas y oxigenar al sector privado. “El Estado tiene que dejar de estar presentes en una serie de actividades que no tiene que estar”, acotó.

Pozo indicó también que en su gobierno no planean incrementar precios de productos básicos, como la gasolina o el gas, ya que en la actualidad el problema económico del país no “va por ese lado”, pero que sí se planea “cero tolerancia a los excesos”, con lo que dejó entrever que se eliminarán instituciones que no son útiles para el Estado. “Del Ministerio de la Felicidad, de ese sí olvídese”, concluyó. (SB/Telerama)

