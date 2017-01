El escándalo Odebrecht destapó la corrupción que existe en todo el sistema de construcción pública, según Ramiro Aguilar

Candidato vicepresidencial de FE calificó de “enfermo” al sistema judicial del país

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Enero 2017

Ramiro Aguilar, candidato vicepresidencial por Fuerza Ecuador (FE), se refirió a la actualidad de la justicia ecuatoriana y a la incapacidad de investigar y erradicar sistemas de corrupción en el sector público. El exasambleísta criticó la inacción de las autoridades en varios escándalos que han sacudido a la opinión pública en el país, en especial al caso Odebrecht, del cual aún no se tienen nombres de responsables.

“La justicia ecuatoriana no fue perfecta nunca, pero no ha sido tan enferma como ahora”, manifestó Aguilar, ya que dijo que en el sistema judicial se mueven varios hilos en favor del grupo de poder de turno, en este caso el gobierno de la Revolución Ciudadana, por lo que no existe independencia entre poderes del Estado.

En cuanto al tema Odebrecht, afirmó que este caso destapó “de forma grotesca” la corrupción que existe en todo el sistema de construcción pública. “No se habla aquí de que solo una empresa adoptó una conducta corruptora, sino de todas las empresas que integran el sistema de construcción de las obras del gobierno en los últimos 10 años integran esta red de corrupción”, indicó.

Aguilar enfatizó en la necesidad de investigar a todas las obras públicas contratadas por el gobierno en los últimos 10 años, no solo las construidas por Odebrecht o empresas extranjeras, sino también por constructoras nacionales. (SB/Teleamazonas)

