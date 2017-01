Fabricio Villamar: ‘Si la gente ya no quiere impuestos, que no vote por el partido que pone impuestos’

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 55% (2 Votes)

Lunes, 23 Enero 2017

Fabricio Villamar, candidato a la Asamblea por el movimiento Creo, explicó las motivaciones para ir al Legislativo. Aseguró que hay un clamor de la gente que pide un cambio y afirmó que es importante hacer un recuento, a la vuelta de 10 años, si nos encontramos 330 mil millones de dólares mejor que antes.

Destacó que hay una preocupación de la gente por la situación económica y por la corrupción. Sobre este último punto, señaló que el primer paso para cambiar esta situación es reconocer que la Fiscalía y la Contraloría son entidades “decorativas” y que la Justicia está cooptada por el Gobierno. Además criticó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que no ha emprendido ningún proceso en 10 años, según dijo. “La sal quiteña la bautizó como la comisión de archivo”, acotó.

Así mismo, afirmó que la Asamblea debe recuperar el rol fiscalizador. “La disposición al cambio no la vas a encontrar en el Gobierno ni en los partidos que son la suma de retazos de gente que estuvo en el Gobierno”, sentenció Villamar; y añadió: “Si cambias de presidente y no cambias de Asamblea no cambias nada (…) Si la gente ya no quiere impuestos, que no vote por el partido que pone impuestos”, puntualizó. (Telerama/DM)

