Nataly Toledo: 'Eliminar o no la tabla no debe estar en discusión, sino transparentar qué tipo de drogas se consumen en el país'

Detalles Publicado el Lunes, 23 Enero 2017

Nataly Toledo, candidata a asambleísta por Centro Democrático, habló sobre sus propuestas de campaña en caso de llegar al Legislativo. La comunicadora aseguró que decidió involucrarse en política para generar un cambio real, el mismo que se puede hacer en conjunto desde la Asamblea y con Paco Moncayo como presidente del país.

“El periodismo me quedó en deuda, yo realmente quería hacer cambios”, manifestó. La experiodista enfatizó que Centro democrático “no tiene ideología, sino ideario en donde el ser humano es el centro”, por lo que en cuanto a alianzas políticas no tienen problema en conversar con cualquier bancada.

En ese sentido, aseguró que desde Alianza País nunca escucharon las recomendaciones que se hizo en varios temas puntuales; sin embargo, no descartó que en un futuro se pudiera conversar con esta tienda política y concretar nuevas alianzas.

Entre sus propuestas, destacó la lucha contra el microtráfico pero que esto no implique eliminar la tabla de drogas, ya que esta “es referencial”, sostuvo. “Eliminar o no la tabla no debe estar en discusión, sino transparentar qué tipo de drogas se consumen en el país”, sentenció. (SB/Gama)

