Lenin Moreno: 'Las personas que trabajan conmigo tiene prohibido atacar a los otros candidatos'

Detalles Publicado el Martes, 17 Enero 2017

El candidato a la Presidencia de la República del movimiento Alianza País (AP), Lenin Moreno, fue el invitado de este martes en el programa Punto de Vista de Radio Atalaya. Habló sobre varios temas de coyuntura política pero específicamente detalló sus propuestas de gobierno.

Inició su intervención mencionando que: “el poder en forma particular no me atrae en lo absoluto, es una posibilidad de servirle a la colectividad”. Además indicó que le había dicho al presidente Correa que no iba a participar más en la política porque se quería dedicar a la vida privada. “Me negué 3 veces, pero aquí estoy”, manifestó el candidato.

Otro de los temas que mencionó fue la Ley de comunicación. Dijo que hay que mejorarla, pero sobre todo en la aplicación. Sobre los jubilados, fue enfático al decir que no se los puede esquivar: “Se revisara las pensiones y los aumentos se harán de acuerdo a la disponibilidad, siempre pensado”.

Por otro lado, Moreno aseguró que se mal interpretó las declaraciones que emitió acerca de la dolarización, mantendrá la moneda durante todo el periodo porque el pueblo así lo quiere. También impulsará los programas “Mis mejores años” y “Ternura”. El programa “Mis mejores años” se refiere a asignarles una pensión a los adultos mayores que están en estado de indefensión. Mientras que el programa “Ternura” está enfocado en la morbilidad materno-infantil y desnutrición.

Sobre los presuntos casos de corrupción de CAPAYA, ODEBRETCH y PETROECUADOR manifestó que va a actuar con dureza y justicia. “He pedido la colaboración de las Naciones Unidas, porque el organismo tiene una misión que los gobiernos no la utilizan, pero nosotros sí. Se investigará los casos de corrupción de este y los anteriores gobiernos”, señaló.

Sobre el debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil indicó que no va a asistir al evento, pero que al diálogo presidencial impulsado por El Comercio sí acudirá.

Finalizó la entrevista entregándole un mensaje a todos los ciudadanos: "Confíen en mí que no los defraude como Vicepresidente y no lo haré cuando sea Presidente".

