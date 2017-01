Medardo Oleas: el Consejo Nacional Electoral incumple la ConstituciÃ³n al no buscar el debate temÃ¡tico y favorecer solo la publicidad de los candidatos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 20 Enero 2017

El doctor Simón Jaramillo, vicepresidente de la Corporación Participación Ciudadana, señaló que existen tres niveles de control para la campaña electoral. El primero el estatal que lo llevan adelante el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el de la Contraloría que busca evitar la utilización de bienes y recursos públicos. Un segundo control lo ejercen los partidos y movimientos políticos, vigilando el padrón y al presentar veedores el día de las elecciones. Un tercer nivel lo hacen las organizaciones ciudadanas. Por ejemplo, Participación Ciudadana hace un control de spots en los medios de comunicación y que no se paute por fuera de las franjas, que no tengan elementos prohibidos; monitorean la publicidad de las instituciones públicas y las coberturas noticiosas. También harán el conteo inmediato el día de las elecciones.

El doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, manifiesta que no se debe confundir la promoción con la publicidad. La ley señala que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos, eso significa que no se deberían utilizar las mal llamadas franjas publicitarias, donde se les fuerza a los candidatos a grabar cuñas para radio y televisión o con vallas. La publicidad es para vender refrigeradoras, la promoción electoral busca dar a conocer el perfil del candidato, su experiencia y lo que propone. Para eso son los debates temáticos. ¿Cómo elegir un candidato que no sepa cómo manejar el Estado y dar una solución a los problemas económicos, de corrupción y falta de empleo? Se deben exponer con claridad cuáles son sus programas. No solo es tener un buen publicista o un experto en engañar a la ciudadanía; aquí se trata de profundizar los temas. Además, cuando se generó la promoción electoral y el Estado es el que paga se lo hizo para evitar los abusos, sino el poder político y económico copaban los medios.

Se comentó también sobre el comportamiento de los medios de comunicación, pues la ley establece equidad en el tratamiento de los candidatos. Los medios tienen libertad de establecer su línea electoral y si quieren o no hacer entrevistas, cubrir o no el lanzamiento de campañas; lo que dice la ley es que si lo van a hacer lo hacen a todos, en las mismas condiciones. Se debe vigilar el trato que dan los medios públicos y privados a cada uno de los candidatos, especialmente en espacios de entrevista y opinión.

Respecto a las infracciones directas estas deben ser juzgadas y sancionadas en ese momento; si hay un medio que pasa publicidad fuera de lo que determina el CNE se debe suspender en forma inmediata, pero la rendición de cuentas es posterior al evento electoral. Se acotó que si la ley dice que no se puede invertir más de una cifra, se deben sujetar a ese monto; hay normas de aplicación inmediata, claro respetando las normas del debido proceso.

0 0 0 s2smodern

powered by social2s