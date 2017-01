'Una lista (de Odebrecht) sin pruebas no demuestra nada'

Asambleísta Christian Viteri, tras publicar la lista en Twitter

Detalles Publicado el Viernes, 20 Enero 2017

El laberinto del asambleísta. Christian Viteri, legislador independiente, publicó ayer en su cuenta de Twitter un listado con nombres y apodos de gente que habría recibido supuestos sobornos de parte de Odebrecht en la década de los 80. En la lista aparece el nombre de Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil.

Hoy dijo que es una lista que proviene de una investigación periodística que la facilita una exsecretaria de la empresa brasileña investigada, Concepción Andrade.

Preguntado qué demuestra una lista sin pruebas, a lo que Viteri respondió: "Una lista sin prueba no demuestra nada, absolutamente nada".

Para Viteri siendo este un problema tan serio no es para estar jugando al ahorcado ni hacer elucubraciones, en referencia a varios tuits del presidente de la República.

"Tomé la decisión, primero de verificar que la lista que hice pública era la misma que había publicado diario Expreso. Y hago la aclaración de que era sin contrastar, porque obviamente yo no puedo contrastar y no le doy crédito a una lista en donde no se puede saber si efectivamente si hubo coimas".

"Lo que yo he buscado (con la publicación de la lista completa) es transparentar las cosas...", acotó.

Sobre las acciones judiciales que anunció anoche el alcalde de Guayaquil, Viteri dijo: "No he querido involucrar al alcalde en ningún tema irregular. Así como he dicho públicamente que no pongo las manos al fuego por nadie, pero considero que el presidente de la República es una persona honesta, opino lo mismo del señor alcalde, yo creo firmemente que no tiene nada que ver en esto".

No obstante, mencionó Viteri que es fundamental que se transparente las cosas, y así como pidió el mismo alcalde que se den a conocer todas las listas eso es lo que hemos estado haciendo.

Una vez que diario Expreso publicó la lista con los nombres tapados no se podía dejar las cosas así para elucubraciones y peor para juegos del ahorcado. "Había que transparentar las cosas", sentenció. (Ecuavisa)

