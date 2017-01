González: ‘De la dolarización no nos baja nadie, el que plantee eso está mal de la cabeza’

Líder de Avanza no descarta apoyar a candidato de oposición en segunda vuelta

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 20% (2 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 12 Enero 2017

Ramiro González, líder del movimiento Avanza y primer candidato a asambleísta, se refirió al panorama electoral y también a sus propuestas de campaña, las cuales giran en torno a 8 puntos para reactivar la economía y la institucionalidad en el país.

Entre sus propuestas, la principal es impulsar una consulta popular para erradicar el modelo hiperpresidencialista. En el tema económico, dijo que buscarán reactivar el sector productivo e incentivar la inversión e ingreso de capitales extranjeros. Descartó también que se deba desdolarizar al país: “de la dolarización no nos baja nadie, el que plantee eso está mal de la cabeza”, acotó.

En el tema electoral, González afirmó que Avanza no apoyará a ningún candidato presidencial en concreto y lamentó que no se haya concretado un gran acuerdo nacional entre todos los sectores de oposición. “Fuimos los únicos que llegamos sinceramente, sin candidato a presidente, a apoyar a un candidato único", manifestó.

No obstante, el candidato a la Asamblea no descartó apoyar a algún candidato en una segunda vuelta electoral. “No tenemos compromisos con quienes no tienen compromiso con el país”, apuntó; sin embargo, no descartó que en caso de haber segunda vuelta “ya veremos qué pasa”, indicó. (SB/Telerama)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s