La lucha contra la corrupción es una de las principales preocupaciones para Alianza País, según Pabel Muñoz

Detalles Publicado el Jueves, 12 Enero 2017

Pabel Muñoz, candidato a asambleísta por Alianza País, se refirió a su propuesta de campaña y también a las de candidatos de sectores de oposición, que aseguró son intentos de engañar a los electores. Destacó que una de las principales preocupaciones de su tienda política es la lucha contra la corrupción, materia en la cual ya trabajan dados los últimos escándalos de corrupción.

Sin embargo, aseguró que la fiscalización no es un show político ni un acto de venganza. También subrayó que no hay que fiscalizar para el poder de turno, por lo que no se sujetarían a condicionamientos de sectores de oposición en este sentido.

En cuanto al tema electoral, calificó de demagógicas las propuestas de Guillermo Lasso, en especial de su promesa de crear un millón de empleos; no obstante, aseguró que desde Alianza País no “quieren vender humo” a la gente y se comprometen en crear 200 mil plazas de empleo en los próximos 4 años. (SB/RTU)

