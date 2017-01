Candidato promete una fiscalización “sin perdón ni olvido”

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 82% (6 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 11 Enero 2017

Mario Pazmiño, candidato a asambleísta por el Partido Social Cristiano, habló de sus planteamientos y respondió a las acusaciones que se han vertido en su contra desde el Gobierno. “Le he dado 9 años para que demuestre lo que dice y pruebe que soy un agente de la CIA y que me botó el Ejército, yo no me he ido del país” emplazó al presidente Correa. La misma invitación extendió al canal Telesur, quien habría hecho esas aseveraciones en un documental.

Señaló que el Presidente recibió información del tema de Angostura a la 1:30 de la mañana y que la acusación de haber ocultado información es falsa.

Sobre sus propuestas, afirmó que iniciará un proceso de fiscalización “sin perdón ni olvido”. Afirmó que iniciará una “persecución” del crimen organizado e investigará a la Senain. (GAMATV/DM)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s