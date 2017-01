Christian Viteri: resultÃ³ incÃ³moda la fiscalizaciÃ³n

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 77% (6 Votes)

Lunes, 09 Enero 2017

El asambleísta Christina Viteri, de Alianza País, manifestó que no hay ninguna posibilidad de que el Comité de Etica no cumpla lo dispuesto por el presidente de la República, Rafael Correa que pidió públicamente su expulsión de la agrupación política, "esa es la crónica de una muerte anunciada".

Viteri, el único legislador del bloque gobiernista que se ha atrevido a denunciar la corrupción petrolera, recordó que el 3 de enero le notificaron a las 14:49, vía correo electrónico, el proceso interno en su contra; a las 15:34, me llamaron por teléfono para decirme que tengo una notificación para que responda hasta el 3 de enero del 2017 a las 17:00 por su voto en contra de la Ley de Plusvalía.

Como lo puse en evidencia en las redes sociales entonces me dieron 48 horas adicionales, "yo no me voy a presentar este tipo de show ni pantomimas, creo que estamos grandecitos para eso, simplemente voy a responder por escrito".

El legislador refirió que ha recibido insultos de parte del presidente de la República, me ha dicho traidor, desleal, burro, figureti, y otros epítetos, los cuales se los disculpo y le voy a responder con más argumentos.

Expresó que ha resultado incómodo el ejercicio de la fiscalización, yo ingenuamente creí que estaba representado la fiscalización en Alianza País, tal vez por eso es que se produce esta sobrerreacción por la Ley de Plusvalía. (Ecuavisa)

