Se advirtió a Glas en junio sobre corrupción de Pareja Yanuzzelli

Detalles Publicado el Jueves, 05 Enero 2017

Fue durante un almuerzo en el cual hablamos al menos una hora sobre la corrupción en Petroecuador que le revelé al Vicepresidente Jorge Glas la corrupción a la cual estaban vinculados Carlos Pareja Yanuzzelli y una serie de funcionarios, relató con aplomo y seguridad el Asambleista de AP por Guayas Christian Viteri. Lo hizo durante la entrevista Ahora a Quemarropa conducida por Carlos Vera, espacio que mantiene ya por dos años semanalmente en el periódico digital Ecuadorenvivo.

Le pidió Usted cita a Correa para contarle lo mismo? preguntó Vera a su invitado; yo esperaba que un Presidente, cuando se entere públicamente de los temas que yo investigaba y denunciaba, sea quien me llame a pedir detalles, sustentos y explicaciones, respondió el Abogado Viteri, ahora bajo amenaza del líder de su partido de ser expulsado de sus filas tras calificarlo de burro, bruto y traidor.

COMPLICIDAD Y ENCUBRIMIENTO

Aunque se negó a usar esos calificativos y prefirió usar otros adjetivos, la cronología de los hechos investigados por Viteri López, legislador con un masterado en derecho de empresa (casado, 3 hijos) no dejó lugar a dudas respecto a que varias autoridades, tanto del Ejecutivo como de control, en el caso de la Fiscalía, conocieron a tiempo y en detalle la cadena de corrupción representada por Carlos Pareja Yanuzzelli y le dieron oportunidad de fugarse o cubrirse con diversos pretextos o artilugios.

Por ejemplo, el asambleísta de AP recordó la espera de 3 días del Fiscal General entre que él le dejó documentos oficiales que probaban la corrupción de Pareja Yanuzzelli, Bravo, Calvopiña, Luque entre otros, y la salida del país de varios de ellos. Aseguró que en todas sus denuncias procedió solo cuando tuvo documentos certificados como oficiales, no simples fotoscopias. Su versión dejó en claro que tanto el Vicepresidente Glas como el Fiscal y otras instancias del Estado. No hicieron nada eficaz para indagar y sancionar a tiempo a toda la red de sobornos. Precisó que la Fiscalía dejó vencer el plazo dado por Suiza para remitirles información oficial o en otros casos como Andorra (paraíso fiscal), desde el Ecuador hicieron mal la solicitud de información.

LO DE BRASIL

Durante la entrevista con Carlos vera, el Asambleista de AP, el primero invitado a este espacio crítico con ese partido y toda la gestión de gobierno, aclaró que su investigación de sobornos de empresas brasileras se refiere únicamente a OAS, relacionada con la construcción del Proyecto Baba en Los Ríos. Allí se detectaron $9´000.000 en pagos a funcionarios del gobierno del Ecuador derivados a 52 cuentas, cuyos números y propietarios él ha publicado incluso en su página web. Se mostró por eso sorprendido el abogado Viteri de que el Fiscal General solo indague 30 cuentas. Esa información la obtuvo del informe de la Justicia de los E.U. filtrada a él por un periodista extranjero. Aquella está basada a su vez en la declaración de un ejecutivo de la OAS de apellido Trombetta, quien a cambio de su declaración, obtuvo reducción de su condena. Tras comprobar este caso, el asambleísta Viteri anticipó también su decisión de profundizar en la investigación sobre Odebrecht.



CONTEXTO Y SACUDÓN

Carlos Vera consideró apropiado iniciar la entrevista permitiéndole a Viteri explicar “cómo se metió en esta huevada”. Allí el Ab. Viteri describió varias discrepancias con leyes enviadas por el Ejecutivo; recordó haberse abstenido de votar varias veces en distintos temas haciendo uso de su objeción de conciencia y se declaró arrepentido de no haber acudido en algunos casos para sustentar su discrepancia en público, con lo cual el país habría comprendido mejor su posición. Explicó también que se fiscalizó a través de varios pedidos de información, el más sorprendente de ellos al Banco Central. En esta institución comprobó que se habían desincautado bienes por $40M a Juan José Pons por deudas no pagadas al Bco. del Progreso, pero el responsable de esa decisión ya no estaba en el país: Pedro Delgado.

Por supuesto, la entrevista incluye múltiples cuestionamientos del entrevistador a su invitado, sobre todo en los 10 minutos finales. Allí le dice por ejemplo, que no es nuevo su aporte pues todo eso lo denunció antes Fernando Villavicencio y le preguntó por qué no pidió directamente orden de prisión para Pareja Yanuzzelli tras su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Asamblea. Han sido 10 años de este saqueo, le recuerda Carlos Vera; por qué recién ahora se acuerda. La respuesta es memorable así como la descripción que hace el Ab. Viteri respecto a la forma en que se ocultaban, repartían o justificaban los sobornos, repartiéndose la plata en algunos casos en proporciones exactamente iguales, lo cual delata que eran socios.

