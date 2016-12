La tragedia mayor de Esmeraldas es tener autoridades que no se ponen la camiseta de su provincia

Gabriel Rivera, gobernador de Esmeraldas

Detalles Publicado el Jueves, 29 Diciembre 2016

El gobernador de Esmeraldas, Gabriel Rivera, en réplica a las declaraciones de la prefecta Lucía Sosa, recordó que la provincia vive una verdadera tragedia desde enero por el invierno, las enfermedades tropicales, el terremoto del 16 de abril, y las réplicas del 19 de diciembre.

No obstante, "nuestra tragedia no solo es por los fenómenos naturales, nuestra tragedia mayor es tener autoridades que no se ponen la camiseta de su provincia y que no cumplen con sus atribuciones y competencias".

Rivera dijo que Sosa no ha participado de las reuniones del Centro Operaciones de Emergencias. (Ecuavisa)

