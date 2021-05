1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 28 Mayo 2021

Más claro imposible. Salvador Quishpe, asambleísta de Pachakutik, fue muy puntual: "Más allá del acuerdo para elegir a Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, y de la conformación de las comisiones legislativas, no tenemos ningún acuerdo, menos de gobernabilidad, con el Gobierno". Sin embargo, mostró su predisposición para dialogar en serio.

"No existe ningún acuerdo. Cómo vamos a ponernos de acuerdo en algunos temas que el presidente está diciendo y nosotros estamos en desacuerdo. Hablan no de privatización, pero sí de concesiones de los servicios públicos, llámese carreteras, refinerías, por favor nosotros no vamos a estar de acuerdo jamás.

"Para nosotros es estregar -así sea por algunos años- a manos privadas. Esa ha sido la razón de nuestra lucha. No vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, que las eléctricas o la telefónica (CNT) sean entregadas a manos privadas por el tiempo que sea".

