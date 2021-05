1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Mayo 2021

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, dijo que en su elección "no hubo acuerdos ni troncha, no hubo nada, fue una elección histórica". Sobre la falta de consensos para integrar las comisiones legislativas refirió que sabían que esto no iba a ser fácil dada la diversidad que existe en la Legislatura, pero esa es la democracia. Se seguirá dialogando para llegar a los consensos, considerando que ninguna bancada tiene la mayoría de los votos, afirmó.

Ayer la titular de la Asamblea suspendió la sesión del Pleno ante la falta de consensos. Hoy se reanuda, a partir de las 10:00. (jtr)

Fuente: Ecuavisa