Detalles Publicado el Viernes, 14 Mayo 2021

El asambleísta César Rohon ha anunciado hoy su separación del Partido Social Cristiano (PSC), agrupación política en la cual hizo su carrera política. Dijo que en las negociaciones del PSC y UNES (bancada correísta) hay temas de forma y de fondo, en estos últimos es en los que no está de acuerdo, pues la Asamblea Nacional no tiene la facultad para revisar fallos judiciales, porque no le corresponde eso le corresponde a la justicia. Además, se habla de indultos y amnistía que están prohibidos por ley para aquellos que han cometido delitos e contra de la administración pública.

Reconoció que estuvo de precandidato aspirando a la Presidencia de la Asamblea, pero procesos internos, de fondo y de forma, no llevaron a una elección democrática sino a un proceso cruzado de nominación y de veto con otras organizaciones políticas con las cuales tampoco estaba de acuerdo. Esa es la razón que me impulsa a separarme del PSC.

Mencionó que anoche hubo una reunión en el Hotel Dann Carlton, entre representantes de la ID, Pachakutik, independientes, CREO -no sé si había socialcristianos-. "Me llamaron a las 23:00, a pedirme si podían tomar mi nombre como candidato a la Presidencia de la Asamblea, a lo cual me opuse rotundamente. No me interesa a mí la Presidencia de la Asamblea...".(jtr)

