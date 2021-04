1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 09 Abril 2021

El consejero del CNE, Luis Verdesoto, indicó que la rapidez del proceso electoral dependerá del sufragante y no de si están abiertas o no las puertas. Dijo que no se pueden eliminar las medidas de bioseguridad ni el aforo de los recintos, lo que se debe hacer es ocupar de forma más eficiente ese aforo.

La coordinación del ingreso estará a cargo de un funcionario del CNE que garantizará que se cumpla con el aforo y no hayan largas filas a las afueras.

Indicó que no existirá ninguna restricción, excepto que se cumpla con el uso obligatorio de la mascarilla. Hizo un exhorto a los estudiantes para que acudan a cumplir con su deber como miembros de mesa.

Por otro lado, se pronunció sobre la campaña en redes sociales y la falta de elementos para controlarla. (PMB)

Video de Ecuavisa