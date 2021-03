1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 30 Marzo 2021

Las medidas del COE Nacional para el feriado de Semana Santa fueron analizadas en presencia de representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), expuso este martes el presidente del organismo Raúl Delgado. Recordó que la última sesión, el COE exhortó a los municipios del país a tomar decisiones sobre cómo se van a manejar los espacios públicos en este feriado y así se hará, en especial con las playas. "Estamos seguros que todos los alcaldes y los COE cantonales van a tomar decisiones pensando en la vida de los ecuatorianos".

Manifestó que hay situaciones muy preocupantes en el país debido al COVID-19, nada menos el alcalde de Celica e integrante del Comité Ejecutivo de la AME se encuentra hospitalizado "muy grave". "La pandemia todavía no pasa, no sirve de nada que los municipios restrinjamos desde un horario determinado la circulación de vehículos con determinadas placas , si los ciudadanos no toman conciencia ", dijo.

En relación a las vacunas, cree importante que a través de la AME se haga una coordinación responsable para que las dosis puedan llegar a sectores muy sensibles de la sociedad en todos los municipios. Esta semana se entregará una nueva carta a los 2 candidatos para que el ganador se reúna con los alcaldes del país y trate el tema de la vacuna y la deuda que se mantiene con los municipios.

"La vida de los ciudadanos depende de una coordinación responsable entre las instituciones. Es importante la cantidad de vacunas que están por llegar al país, pero si empiezan a distribuirlas de forma privilegiada e irresponsablemente, éstas no llegarán a los sectores que mayor necesidad tienen", mencionó. (PMB)

Video de Teleamazonas