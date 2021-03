En denuncia de lesa humanidad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Marzo 2021

Ramiro García, jurista, a propósito del informe de la “Comisión de la Verdad” y de la acusación de lesa humanidad que ha hecho el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, dijo que esta no tiene “pies ni cabeza”, porque no cumple lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. Para él la represión de la protesta en octubre del 2019, pudo haberse excedido o no, y tiene que investigarse y juzgarse, pero se pretende dar la estructura de crimen de lesa humanidad para de esa manera poder procesar al presidente de la República y altos cargos gubernamentales. Aquí hay un claro sesgo político, agregó. (jtr)

Fuente: Max Tv

· 10 años de burocracia dorada de Andrés Arauz