Detalles Publicado el Miércoles, 24 Marzo 2021

Darwin Pereira, vocero de Pachakutik y asambleísta electo, refirió que ayer el brazo político del movimiento indígena resolvió instar a su militancia a votar nulo. Esta posición -dijo- es para mostrar su rechazo a un sistema electoral que no garantiza nada, y no tanto por no votar por algún candidato u otro.

También dice que sienten que algunas autoridades electorales no deben estar en esos organismos, pero por un capricho del Consejo Nacional Electoral (CNE) está ahí como sino hubiera pasado nada. “El voto nulo es decirle al país nuestra inconformidad por un sistema electoral que deja mucho que desear”. (jtr)

Fuente: Ecuavisa

