1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Marzo 2021

Salvador Quishpe, asambleísta electo por el movimiento Pachakutik, a propósito de los recursos presentados ante los colegios electorales, reiteró que ellos han impugnados los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), porque no es correcto que "así nomás, por un criterio de ellos, a capricho del CNE hayan dicho estás actas sí procede y estas no. Incluso las 31 actas que dijo el CNE deberían ser recontadas, solo recontaron 27, y en estas Yaku Pérez recupera 612 votos. Si esa es la proyección pensamos que Yaku Pérez fácilmente alcanza los votos para pasar a la segunda vuelta. No podemos quedarnos con la duda".

El legislador electo, dijo que está en su derecho de "no tomar partido" por ningún candidato en la segunda vuelta si es que Yaku Pérez no está en el balotaje. (jtr)

Fuente: Ecuavisa

· Se necesitan 70 votos para dar autonomía al BCE