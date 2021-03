1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 02 Marzo 2021

Enrique Pita, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que no hay ningún misterio en el conteo de votos de las elecciones presidenciales de la primera vuelta. "Ninguna de las actas entregadas por Pachakutik son generadas en las Juntas Receptoras del Voto, son imágenes tomadas del sistema, no verificaron, no hicieron la tarea de comprobación. No vieron si esas actas fueron revisadas, recontadas, ingresadas. Por eso de las 27.000 actas, aproximadamente, 20.000 piden ser revisadas, solo 9.000 eran de presidente de la República...".

Aquí hay que hablar de tendencias: al cierre del escrutinio Guillermo Lasso obtiene 19,60 %; Yaku Pérez 19,80 %. Al cierre del recuento Guillermo Lasso fue de 19,74 % y Yaku Pérez 19,39 %. No hay cambios dramáticos en los resultados finales.

Para Enrique Pita el representante de Pachakutik en su demanda presentada en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no tiene fundamentos legales ni probatorios. (jtr)

Fuente: Ecuavisa

