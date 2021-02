1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 22 Febrero 2021

Se dice un candidato que escucha. Guillermo Lasso, presidenciable de la alianza CRE_PSC, abrió hoy su discurso a sectores y causas que no habían sido incluidas en su plan de gobierno. Toca -dijo- escuchar a quienes no votaron por él: ambientalistas, animalistas, GLBTI, feministas, entre otros.

"Estoy listo para escucharlos y entenderlos", subrayó.

Puntualmente sobre el aborto Lasso mencionó que sus criterios y principios personales no serán impuestos a sectores que no comulgan con él. Lasso, defensor de la vida desde la concepción, expresó que su disposición es facilitar el debate de estos temas en la sociedad ecuatoriana.

"Lo que pretendo es ser un buen presidente de la República, no el rector de la moral del pueblo ecuatoriano. Yo sé que tengo valores y principios que no son compartidos por algunos, yo quiero escucharlos a ellos y decirles que les garantiza el espacio que necesitan en la sociedad ecuatoriana, al menos para debatir estos temas y no negar a conversar entre ecuatorianos". (jtr)

Fuente: Ecuavisa