Detalles Publicado el Martes, 09 Febrero 2021

El candidato presidencial por Izquierda Democrática, Xavier Hervas, está de cuarto lugar en cuanto a votos obtenidos durante las elecciones del 07 de febrero. Al momento va el 98,15 de actas escrutadas.

Siente alegría por haber logrado algo "histórico" que fue interesar a los jóvenes en la política y por haber logrado un despertar ciudadano desde lo positivo, desde el anhelo de ver un Ecuador productivo, de ver un mejor país. Su campaña en Tik Tok se aplicó como una estrategia para llegar al joven.

Sobre la postura que adoptará en la segunda vuelta electoral, reiteró su oposición a la posibilidad de que la izquierda extrema, populista y corrupta regrese a "secuestrar" al país. Así que tocará hacer todo lo posible e imposible para que esa manera de gobernar no regrese.

No obstante, indicó que los votos no son de los políticos sino de los ciudadanos y entonces no será él quien podrá dirigir esos votos que logró a su favor. Sostiene que la izquierda extrema y corrupta no ganó en la primera vuelta porque él entró a la campaña. (PMB)

Video de Teleamazonas