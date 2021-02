Carlos Vera, comentario

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Febrero 2021

"Qué el llanto no venga después". El periodista Carlos Vera, director del programa "Al Día" de Max Tv, dijo que él, y otros más, muchos más, han advertido de las consecuencias de un mal resultado si gana (el domingo) una opción que destrozó Venezuela, y que aquí se camufla de progresista, quiere jugar otra vez con el Ecuador: "Depende de ustedes (los ecuatorianos)".

"Piénsenlo, será un día de incomodidades, de molestias, de demoras. Un día. Por un día de contrariedades pueden arruinar el futuro de quienes dicen querer, defender, y para ellos cuidar el país todos los días, sus hijos, sus nietos. Esta es la oportunidad".

"Vayan a votar, vayan, sino pueden encontrarán al Ecuador en el basurero. Decir esto no es ser agorero, vean Nicaragua, vean Argentina, vean Venezuela. Bolivia es la excepción, tuvo políticas económicas liberales, un ministro de Finanzas que ahora es presidente".

Ir a votar no solo es acudir a votar, es principalmente no equivocarse. "Es no escoger una opción que se viste de democrática y es totalitaria...".

Recordó que él (Carlos Vera) se equivocó en el 2006. Lo he reconocido. He tratado de pagar mi deuda. Nunca voy a concluir con la factura, nunca, pero ya me quité todo el cargo de conciencia de toda la culpa. He dejado casi mi vida en aquello de no averiguar quién era y solo averiguar qué planteaba. Ahora en el caso de (Andrés) Arauz basta averiguar qué plantea". (jtr)

Fuente: Max Tv

