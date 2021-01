1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 25 Enero 2021

El sueño del candidato presidencial por el movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, es cambiar la realidad del Ecuador, según expresó en entrevista radial.

A su juicio, el país está en una Unidad de Cuidados Intensivos con un tercio de niños desnutridos, con mujeres que son asesinadas cada 72 horas, un millón de desempleados, entre otros aspectos.

Ante ello, la idea es "reconstruir al país con todos los sectores sociales", dijo. Su intención es unificar "el conjunto de ideas, creencias, formas de pensar sobre una determinada visión del mundo y de esta manera poderlo hacer realidad".

Expuso que todos los sectores son complementarios para la buena marcha de un país, de una sociedad, y la banca es necesaria también que exista en cualquier parte del mundo cumpliendo su función.

"No me considero un salvador, mi sueño no es ser presidente, mi sueño es cambiar el Ecuador moribundo por cuestiones como terapia intensiva", enfatizó.

Además, piensa que la dolarización debe mantener, la propiedad privada debe respetarse y hay que gobernar con los empresarios honestas, que pagan impuestos, respetan a los trabajadores y a la naturaleza para los 18 millones de ecuatorianos. (PMB)

