Detalles Publicado el Viernes, 22 Enero 2021

Rául Tello, asambleísta por la provincia de Pastaza, al comentar la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, recordó que el Código Orgánico Integral Penal (Coip) ha quedado corto frente al crimen organizado, y con sus cortos brazos no ha podido llegar al centro del crimen organizado y la corrupción.

Con la Ley de Extinción de Dominio de lo que se trata es que el Estado pueda actuar sobre bienes mal habidos, al margen del ámbito penal.

Preguntado si esto está reñido con el principio de la presunción de inocencia, al permitir el comiso anticipado de bienes. Tello respondió: en la mencionada ley no ha presunción de inocencia porque no persigue a las personas, persigue a los bienes mal habidos, persigue al patrimonio, y este no es inocente o culpable.

Explicó que hay tres presunciones, no una: la de buena fe, la validez del negocio jurídico y legitimidad. "Entonces, no tenemos una presunción, tenemos tres". (jtr)

Fuente: Ecuavisa

