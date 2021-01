1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 05 Enero 2021

El coronel Fausto Cobo, parlamentario andino, a propósito de la reapertura de la investigación de la escandalosa compra de los helicópteros Dhruv, explicó que la denuncia presentada por él por la compra de los Dhruv en diciembre del 2008 es la que se reabre, no la investigación del asesinato del general Jorge Gabela, exjefe de la FAE, aunque ambos casos están íntimamente ligados.

El correísmo engañó a la familia Gabela y al país diciendo que iban a investigar, un pendejómetro que duró años.

Recordó que la denuncia la presentó en coordinación con el general Gabela, quien era la fuente de información. Recordó que el correísmo se llenó la boca de que habían comprado armamento y lo que adquirieron fueron "helicópteros chimbos, radares chinos que no sirvieron para nada, aviones Cheetah que no eran otra cosa que rechazos de la dotación de Sudáfrica

Dijo que terminó con la Senain detrás de él, un asesinato (Jorge Gabela) que no fue delincuencia común. Precisó que la Fiscalía ya ha tomado contacto con él, "nunca he corrido al correato, yo me enfrento siempre". (jtr)

Fuente: Video/ Max Tv

