Detalles Publicado el Martes, 29 Diciembre 2020

El Director General del ECU-911, Juan Zapata aclara que no existe alerta naranja en el país. El documento que circuló no tiene validez porque no ha sido puesto a consideración en el plenario del COE Nacional.

Por otro lado, recordó que la ciudadanía y mucho más en estado de excepción, debe acatar las disposiciones que da la máxima autoridad que es el COE.

El riesgo de contagio por COVID-19 existe y está presente en nuestro territorio, es por eso motivo que se están tomando medidas restrictivas que permitan controlarlo y minimizarlo. (PMB)