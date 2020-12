1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 11 Diciembre 2020

Daniel Pino Arroba, abogado, a propósito de trama de sobornos de la petrolera Vitol que dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la vinculación de su nombre con Enrique Cadena Marín por parte del periodista Christian Zurita, en su derecho a la réplica dijo que ha sido en lo personal injustamente atacado, se me ha acusado de pertenecer a una red de corrupción.

Pino dijo que las acusaciones en su contra son falsas: la primera, que él es el representante de Omán Trading International (OTI), "no lo soy, y no lo he sido jamás", dijo.

La segunda acusación es gravísima que hace el periodista, que yo soy parte de una investigación del Departamento de Justicia americana, "la rechazo, porque es absolutamente falsa".

Las acusaciones -dijo- se hacen por un error, que espero no sea un error malicioso, tal vez imputado a una falta de conocimiento de lo que significa ser abogado. Además, no se contrató la información. Dijo que su trabajo como abogado fue registrar en el 2015 a OTI en el registro como Petroecuador como oferente petrolero. También mencionó que su firma representa en un caso puntual a Enrique cadena. (jtr)

