Detalles Publicado el Lunes, 07 Diciembre 2020

Eddy Peñafiel, asambleísta, a propósito de las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad, que fueron aprobadas con 87 votos a favor, especialmente en lo referente a la deportación de extranjeros. Recordó que él fue elegido por el movimiento Pachakutik, pero a raíz de la aprobación de la Ley Humanitaria -dijo- se vio en la necesidad de renunciar al movimiento.

El legislador, que es miembro del nuevo Comité de Ética de la Asamblea Nacional, dijo que "esta no es la peor Asamblea, cada Asamblea, cada Congreso nacional ha tenido sus particularidades. No nos olvidemos del hombre del maletín, los diputados de los manteles. No con esto quiero justificar la mala actuación de ciertos legisladores...". (jtr)

Fuente: Video/Max Tv