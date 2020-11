1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Noviembre 2020

Teodoro Maldonado, director de la Delegación Electoral del Azuay, habló sobre el proceso de capacitación a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

En total son 13.559 ciudadanos para 1.937 mesas que funcionarán en la provincia. Los miembros tienen la alternativa de realizar la capacitación virtual con una duración de 40 minutos o presencial que dura una hora.

Quienes no acudan a la capacitación tendrán una multa del 10% del salario básico unificado y si no va al proceso electoral tendrá un 15% adicional de multa. Mientras que si no sufraga, será 10% más.

Maldonado explicó, además, cuáles son las justificaciones que se pueden presentar y que deben estar avaladas por las instituciones. (PMB)

Video de Telerama