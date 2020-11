En entrevista con Carlos Vera

Detalles Publicado el Lunes, 23 Noviembre 2020

César Montúfar ha recorrido más de 1.300 kilómetros en bicicleta para dar a conocer su propuesta presidencial. Lleva 11 provincias de Ecuador y plantea darle la "vuelta" al país para que sepan de él.

"La bicicleta te enseña que siempre debe ir hacia adelante, que si dejas de pedalear te caes, que no puedes mirar hacia atrás porque te puedes desestabilizar. Te enseña disciplina, se requiere de fortaleza y concentración", dijo en en entrevista con Carlos Vera.

A su juicio, en esta elección el problema es quién pueda meter preso a Rafael Correa, quién pueda derrotar al correísmo, y Guillermo Lasso no es ese candidato que lo pueda alcanzar; mientras que asegura que él si podrá hacerlo junto a Fernando Villavicencio y una muestra de ello es que Jorge Glas está en la cárcel y Correa condenado.

Montúfar considera que "Lasso no es un candidato viable, que ha invertido millones de dólares, ha estado en la palestra los últimos 10 años y no crece". Además, el correísmo está terriblemente golpeado como alternativa y opción política. Andrés Arauz "es un títere de Correa, es un parapeto y no puede ser candidato alguien que su único fin es la impunidad de su jefe".

"Uno no puede confraternizar con delincuentes o con quien está representado a un delincuente como Correa", expresó.

Por otro lado, afirma que el faccionalismo dentro del Movimiento Indígena conspira contra Yaku Pérez.

Propuestas

El candidato a la Presidencia de la República, se ve ganador e indica que trabajará en una plataforma tecnológica que permita detectar dónde está la fuga de recursos y la forma cómo se van los recursos del Estado.

Cree que una deuda que se tiene que atender es la desnutrición infantil. "No es presentable que un país que quiere llamarse democrático, tenga 1 de cada 3 niños padeciendo de desnutrición".

Además, la descentralización del Estado unitario está en crisis y hay que apuntar a un Estado autonómico con descentralización profunda. Sobre la seguridad social, se compromete en cambiar la forma de administración del IESS con una ley que permita que ésta sea manejada por afiliados y jubilados.

Aunado a ello, hay que fortalecer la autoridad de la Policía Nacional, que se emplee el control y la represión cuando sea necesario. Mientras que Montúfar le diría sí a una minería responsable; sí al aborto en casos de que esté en peligro la madre y que se trate de una violación; no apoyaría el cambio de sexo en niños, pero sí que se les garantice el derecho a expresar su identidad sexual.

César Montúfar se define como un liberal progresista. (PMB)

Vea la controversial entrevista a continuación: