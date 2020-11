1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 22 Noviembre 2020

El comandante de la zona 8 de la Policía, César Zapata, la periodista Sara Ortiz y el decano de Seguridad de la IAEN, Daniel Pontón, hablaron sobre el nexo directo entre el crimen organizado en las cárceles con la delincuencia en las calles.

Zapata reconoce que lo que ocurre en las cárceles incide en los crímenes violentos en Guayaquil y esto es debido a que existen vínculos de los delincuentes en las calles con las mafias carcelarias.

Y es que el sistema carcelario tiene muchas deficiencias, como la tecnología y la falta del personal calificado.

Ante ello, Ortiz dijo que la política del Gobierno frente a las emergencias carcelarias es reactiva y existe corrupción. Además, explica que la estrategia del Estado y del SNAI para mantener la paz en estos centros es limitada, sumado hacen falta más agentes penitenciarios que hagan inteligencia para vigilar las mafias carcelarias.

"Los presos siempre están un paso delante de la Policía Nacional y de una SNAI sin recursos".

Por su parte, Pontón afirmó que la corrupción, el tráfico de drogas y las comunicaciones son los tres elementos que permiten que el crimen organizado opere dentro de las cárceles, y el Estado ha sido ineficaz en enfrentar estos “viejos” problemas.

"El Ecuador no tiene una política criminal y no sabe cómo manejar el sistema penitenciario y las nuevas cárceles. Esto debido a que dejó de lado la capacitación y formación de agentes competentes".

Soluciones

Para Sara Ortiz, la mejor solución contra las mafias en las cárceles es cortar con la corrupción, porque estos grupos delictivos mantienen un músculo financiero que les fortalece.

Desde la Policía Nacional se monitorean a las 262 personas que salieron de las cárceles y que pueden ser víctimas o victimarios; para prevenir hechos violentos, aseguró César Zapata, al indicar que estás personas salen sin rehabilitación.

En cambio, Daniel Pontón dijo que si el Estado no castiga de forma adecuada, la inseguridad no bajará. "No se puede tolerar que un reo peligroso salga libre en un momento de crisis".

Los panelistas hablaron además del violencia intrafamiliar y otros males que se incrementaron en Ecuador durante la pandemia.

