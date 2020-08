1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 18 Agosto 2020

Como una decisión sabia y coherente calificó el viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui, el proceso de regularización de los venezolanos que ingresaron al país y se mantenían en condición irregular.

Al momento se ha otorgado la visa a unos 194.000 ciudadanos venezolanos, de esa total más 65.000 se han otorgado desde agosto de 2019 al presente. Mientras que las cifras migratorias, tanto regulares como irregulares, hablan de que en Ecuador hay unos 400.000 oriundos de Venezuela.

Reconoce que para acceder el visado se exige el pasaporte y ese es un documento al que los venezolanos no pueden acceder con facilidad; sin embargo, dice que tal dificultad no es responsabilidad del Estado ecuatoriano y ese es el motivo del porqué se cree que no se han regularizado todos. (PMB)

Video de Teleamazonas