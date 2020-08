Análisis en Políticamente Correcto

Domingo, 16 Agosto 2020

Las primarias se aproximan en medio de la crisis económica y de una desconfianza -de 9 de 10 ecuatorianos- en los políticos.

Ante esto, en el programa Políticamente Correcto plantearon a los panelistas la siguiente pregunta: ¿Se están haciendo elecciones a río revuelto?

La abogado María Josefa Coronel, junto al director de Informe Confidencial, Santiago Nieto y el politólogo Santiago Basabe analizaron las debilidades y los errores de los partidos políticos de cara a las elecciones.

Así como hasta qué punto este proceso de primarias internas puede abrir la puerta para que los políticos establezcan canales de diálogo que faciliten la gobernabilidad en 2021.

Para Coronel, no ha sido posible un diálogo porque el líder de cada partido quiere que el posible candidato sea suyo, por eso no hay unidad. Mientras que Nieto afirmó que las figuras de los partidos políticos no representan al nuevo elector porque no se han renovado.

Asevera que al 65% de los ecuatorianos no le interesa ningún partido y en los jóvenes esta cifra sube al 80%. “Este es un dato absolutamente grave”, alega.

A juicio de Basabe, las elecciones están polarizadas con finalistas con menos del 20%. No obstante, considera que un candidato que modere su discurso podrá tener espacio electoral, porque ahora mismo “el gran elector está huérfano de representación”.

Santigao Nieto explicó, por otro lado, que el discurso de la política y el de las personas sobre la crisis no se han conectado porque la corrupción sanitaria no es etérea y la gente ha logrado percibirla.

Los analistas expusieron su postura sobre los posibles candidatos presidenciales y María Josefa Coronel expresó que las alianzas son necesarias pero ve difícil que vayan a existir tres grandes fuerzas políticas en las elecciones. (PMB)