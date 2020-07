Asegura que el PSC estará en la segunda vuelta

Detalles Publicado el Viernes, 17 Julio 2020

Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC), manifestó que su agrupación política tiene listos sus candidatos a asambleístas en las 24 provincias. En cuanto al candidato a presidente -dijo- el partido lo tendrá desde sus propias filas o fuera de él en alianzas. "Estaremos en segunda vuelta", apostilló.

Sobre una eventual candidatura de Otto Sonnenholzner por el PSC, Nebot refirió que "no hay cosa que pueda rebelar porque cualquier comentario mío parecería que quiero inclinar la balanza, y ese no es mi estilo".

Para Nebot el candidato en si no es lo principal sino el mensaje. Citó dos ejemplos, el de Lucio Gutiérrez y Rafael Correa, ambos acertaron en el mensaje, y ese mensaje hoy es hacer las cosas bien. El exalcalde no resta importancia al candidato, al contrario, lo pondera, pero la gente busca siempre algo, ese algo es prosperidad, por encima de los partidos, de las ideologías, y para eso busca a alguien, que a veces responde y en otras no. Pero si no hay una tesis, un propósito, y nosotros somos un partido con una tesis muy clara". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa