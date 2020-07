1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Julio 2020

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, no ve probable una segunda ola de contagios COVID-19 con la agresividad y características como la que se dio en primera instancia en Guayas y Santa Elena siempre que la ciudadanía cumpla con las medidas de bioseguridad.

"El virus no va a desaparecer, la vacuna prevé demorarse en llegar y entonces corresponde aprender a vivir bajo la nueva realidad".

Sobre el turismo hacia Galápagos, dijo que se prevé aprobar entre ésta y la próxima semana el plan de viajero seguro con condiciones especiales para quienes deseen visitar las islas; entre los requisitos estará la obligatoriedad de contar con una prueba COVID-19 para su ingreso y eliminará el aislamiento obligatorio por 7 días.

Romo también se pronunció sobre la "abominable" pandemia de la corrupción que no se paró con la crisis sanitaria. Asegura que el Gobierno ha liderado una lucha sin precedentes con 16 exministros, exaltos funcionarios y exmandatarios sentenciados, pero el "mensaje no ha sido sufiente". Habló sobre cómo ha afectado en el sistema de salud y dijo que se pese a que el Gobierno no permitió la figura del botín, esto no frenó las pretensiones.

En otro orden, reconoció que no es habitual que se vaya a tener un cuarto vicepresidente e indicó que el Gobierno está pensando en la salida sino en terminar bien su tarea. A su juicio, se han hecho cosas muy importantes y la historia recordará al presidente Lenín Moreno por su gran legado de que el Ecuador no fue Venezuela. "Se evitó el autoritarismo". (PMB)