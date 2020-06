1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Junio 2020

Fue una entrevista abierta, intensa, sin restricciones en las preguntas y de francas respuestas de un líder político que ya no siente la presión de ganar la Presidencia de la República en un tercer intento. "He vuelto a ser yo a los 35 años", ha dicho el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hoy (viernes) en una entrevista cara a cara con el periodismo Carlos Vera, en un especial del programa Veraz de Canal Uno.

Y lanzó otra frase, de las muchas que dijo, que lo definen de cuerpo entero: 'No me estoy yendo, estoy cambiando de forma de servir' para aclarar el alcance de sus palabras dichas el jueves pasado al decir que no iba a correr para la Presidencia en los próximos comicios del 2021.

Nebot explicó nuevamente las razones por las que no irá tras la Presidencia, una ellas es la repugnancia casi "miserable" de hacer política en el país, y fundamentalmente por su familia.

Despacito...

Muchos han dicho que no participo en los próximos comicios porque los números no me dan. A estos dichos el exalcalde refirió que en todas las encuestas él gana en las elecciones del 2021, en todos los escenarios.

Según encuesta, "Nebot frente a (Rafael) Correa, gano; Nebot frente a Sonnenholzner, gano; Nebot frente a (Guillermo) Lasso, gano". Pero aclaró 'no me estoy yendo, estoy cambiando de forma de servir'.

Te puede interesar: Nebot no terciará en los comicios presidenciales del 2021

Dijo que puede decir lo que quiere porque ya nadie votará por él. A sus detractores les dijo que no le interesan los números, "lo que me interesa es taparle la boca a un poco de mentirosos que dicen que Nebot se fue porque no le daban los números".

Recordó que él a nadie le ha dicho que sería candidato, "a nadie". Que hubo expectativa. Sí, lo reconozco, porque me dedique a recorrer el país y a dialogar con todos los sectores. Ahí fue cuando les propuse la consulta popular.

Para Nebot la consulta popular es el camino a la prosperidad.

Nebot no votará...

Nebot explicó que "el pueblo será el presidente que yo voy a ayudar a poner". También mencionó por quién no votará en las próximas elecciones: "Por la extrema izquierda fracasada y estatista; tampoco por la extrema derecha, sin alma, sin conciencia social, preocupada solo de sus intereses".

Carlos Luis Morales nos falló en lo ético

"A mí la muerte de cualquier persona que yo conozca me apena. No digamos la de Carlos Luis Morales, lo conocí cuando tenía 23-24 años, cuando era dirigente de Barcelona".

En las últimas elecciones yo lo sugerí, el partido lo aceptó con cierta oposición y el pueblo lo eligió. Políticamente no fue una equivocación. "que me duele su muerte, por supuesto que me duele, pero Carlos Luis en lo ético nos falló.

Según Nebot, "Morales adjudicó los contratos cuestionados, algo que poca gente sabe y que yo sí sé, él los adjudicó".

El exalcalde fue categórico: El exalcalde fue categórico. "A todos los candidatos de mi partido les he dicho "el día que ustedes roben el primer enemigo que ustedes van a tener se llama Jaime Nebot". (jtr)