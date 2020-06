1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Junio 2020

Angel Polibio Córdova, de Cedatos, dijo textual, hoy en Ecuavisa: "No está bien que aparezcan una serie de firmas encuestadoras, no se debe dar curso a encuestas electorales que hablan de cómo será la primer ay segunda vuelta del próximo año.

Dijo que ese tipo de encuestas no son pertinentes porque aún el 85 % de la población no ha tomado su decisión. "No se debe engañar a la población con encuestas mentirosas, mal hechas, dirigidas. Cómo es posible que se hagan estimaciones de primera y segunda vuelta...".

Córdova dejó enterver que él si ha estudiado la materia, y a paso seguido informó sobre los resultados de su último sondeo. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa