Detalles Publicado el Miércoles, 24 Junio 2020

Pablo Dávila, coordinador del Comité para la Institucionalización, se pronunció sobre la búsqueda de una reforma parcial a la Constitución para así alcanzar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Después restructurar la Asamblea Nacional y defender la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

A su juicio, el Cpccs no ha cumplido un buen trabajo en la lucha contra la corrupción y por eso hoy se evidencian tantos casos; en cuanto a la participación ciudadana considera que esta no se debe darse a través del Estado, no debe haber un intermediario para ello y sobre la designación de autoridades recordó que ya se han visto las consecuencias. "Ese órgano cuesta al país más de 12 millones de dólares al mes y no hace nada".

Dávila explicó, por otro lado, en qué consiste la creación de una Asamblea bicameral.(PMB)