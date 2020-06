1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 23 Junio 2020

Medardo Oleas, exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, se pronunció sobre el pedido de destitución de Contraloría a los consejeros del CNE y al respecto manifestó en que el problema está en que tenemos más de 280 movimientos políticos que no mejoran el sistema democrático sino que le congestionan, en tanto la Contraloría lo que hizo fue visibilizarlo.

"Durante el Gobierno de Rafael Correa se entregaban partidos sin las debidas firmas de respaldo y esto, pese al informe de Contraloría, no fue investigado. Se supo del fraude y no se hizo nada, por eso a las puertas de unas elecciones es necesario tomar acciones", dijo al manifestar que no se puede ir a un sufragio con un CNE en el que nadie cree y además habló de otras falta que a su juicio han convertido en un "caos" el proceso electoral. (PMB)

Video de Telerama