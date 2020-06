Programa Veraz

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 22 Junio 2020

En el programa Veraz, conducido por Carlos Vera, se abordaron los "robos, mayoría y la salud" a propósito del COVID-19 en Ecuador. Para hablar de ello, participó en un primer bloque el defensor del Pueblo, Freddy Carrión; le siguió María Paula Romo, ministra de Gobierno; César Ulloa, coordinador de la Mesa de Convergencia; y María Gracia León, experta en Terapia Familiar.

Carrión inició el panel hablando del problema registrado en el país por el incremento de costos en las facturas del servicio eléctrico en medio de la emergencia sanitaria y que Vera cataloga como el "robo del siglo". "Es muy grave sobre todo por el número de personas afectadas por este incremento injustificado en las facturas", dijo Carrión al criticar que CNEL haya implementado esta medida durante el estado de excepción.

"Estamos ante una grave situación porque CNEL no termina de resolver los miles de reclamos sobre cobros excesivos en facturas de los 30.000 usuarios perjudicados".

Ante ello, exhorta a que no se cobren esos valores excesivos, "se deben dar de baja a esas planillas para que CNEL vuelva a facturar", así como a la justicia actuar para que se apliquen las debidas sanciones, "la destitución ya no es suficiente, es necesario un juicio penal cuando existe de por medio un perjuicio a miles de ciudadanos con cobros desproporcionados en las planillas emitidas por la empresa".

Mayoría legislativa

En otro orden de ideas, Romo manifestó que desde el primer día el Gobierno ha estado luchando contra la corrupción y la seguirá enfrentando, pero es necesario que mayoría en la Asamblea Nacional se sumen. "Los partidos políticos que tienen alguna proyección de gobernar el país, van a estar de acuerdo en que se necesita una Ley de Extinción de Dominio", expuso.

"Yo tengo una gran responsabilidad en el Gobierno; mi responsabilidad va a seguir estando aquí, mientras el Presidente así lo decida", expresó al considerar necesario que cualquier persona que cometa una ilegalidad responda siempre que esto no se base en "rumores".

"¡Ojalá!, para los temas importantes del país podamos encontrar respaldo en la Asamblea y en todos los sectores políticos", agregó.

Corrupción

Ulloa por su parte sostuvo que los 17 millones de ecuatorianos están "de luto y aterrados por la corrupción" y piensa que ese estado de luto tiene que convertirse en una oportunidad. Es por ello, que plantea ir a una convocatoria general para pasar de lo local a lo nacional.

"La mayor prioridad, la que se va a presentar durante esta semana y las siguientes; es una serie de proyectos para combatir de manera eficiente la corrupción", explicó.

Salud



Gracia León, finalmente, se pronunció sobre los problemas en los hogares a causa del confinamiento y señaló que a la adolescencia siempre se la pone como un sinónimo de rebeldía, pero "no necesariamente es por la pandemia". "Cuando los padres no saben manejarla aparecen estos brotes de rebeldía, pero es que en la adolescencia: no eres muy grande para ciertas cosas pero tampoco eres un niño. Entonces, siempre se está en la búsqueda de qué pueden hacer".

"Si apretamos mucho, van a querer salir por todos lados y mientras más aprietas algo se descontrol", dijo al referirse a la cuarentena al recordar que lo cotidiano cambió y si para el adulto es difícil el encierro ¿por qué no lo va a ser para un adolescente?. "No podemos pedir a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos; si no doy el ejemplo, mis palabras no sirven", concluyó. (PMB)

Video de Canal Uno